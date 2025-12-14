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Лекция для тех, кто перестал верить в Деда Мороза

Красный октябрь
Своё Поле, Берсеневская набережная, д. 6, стр. 3, подъезд A

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+

Про событие

История Нового года и Рождества. Это атмосферная лекция, которая не только гарантированно создаст новогоднее настроение, но и познакомит гостей с очень неожиданными фактами о зимних праздниках. Кроме того, ты узнаешь самые неожиданные факты о новогодних праздниках, также посмотришь, как проявляется новогодняя тема в творчестве любимых художников ХХ века: Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Анри Матисса и Сальвадора Дали, а закончат белыми картинами на белом фоне, символизирующими обновление и возможность начать год с чистого листа. Спикер Александра Солдатова расскажет, когда родился Дед Мороз и Санта Клаус, почему принято класть подарки в носочки, почему самая правильная ёлочная игрушка — это яблоко и о многих других новогодних традициях. Также тебя ждут приятные угощения при покупке любого типа билета.

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