Возраст 16+
Про событие
На лекции будешь рассматривать картины известных художников, разгадывать послания авторов и делать свои собственные выборы. Каждый день мы сталкиваемся с маленькими и большими выборами. Мучаемся и не знаем на что решиться. Иногда — это выбор завтрака, иногда — моральный выбор, а иногда — выбор, который определяет нашу дальнейшую жизнь. Приходи побеседовать о выборах в жизни на примере анализа художественных произведений.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи