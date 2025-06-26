На лекции будешь рассматривать картины известных художников, разгадывать послания авторов и делать свои собственные выборы. Каждый день мы сталкиваемся с маленькими и большими выборами. Мучаемся и не знаем на что решиться. Иногда — это выбор завтрака, иногда — моральный выбор, а иногда — выбор, который определяет нашу дальнейшую жизнь. Приходи побеседовать о выборах в жизни на примере анализа художественных произведений.