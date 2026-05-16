Лекция, посвященная жизни и творчеству знаменитого мариниста Ивана Айвазовского, познакомит слушателей с биографией художника, его обучением в Академии художеств и путешествиями, вдохновившими на создание знаменитых полотен. В центре внимания окажутся ключевые произведения, такие как «Девятый вал» и «Морской бой», а также их технические аспекты и творческие идеи мастера, в которых море использовалось как отражение человеческих эмоций. Айвазовский работал в стиле романтизм, что проявилось в его стремлении передать величие природы и драматизм морских пейзажей. Лекция также затронет влияние художника на развитие морской живописи в целом и его наследие в отечественном искусстве XIX века. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.