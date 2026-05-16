ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Лекция «Айвазовский — поэт моря»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Лекция, посвященная жизни и творчеству знаменитого мариниста Ивана Айвазовского, познакомит слушателей с биографией художника, его обучением в Академии художеств и путешествиями, вдохновившими на создание знаменитых полотен. В центре внимания окажутся ключевые произведения, такие как «Девятый вал» и «Морской бой», а также их технические аспекты и творческие идеи мастера, в которых море использовалось как отражение человеческих эмоций. Айвазовский работал в стиле романтизм, что проявилось в его стремлении передать величие природы и драматизм морских пейзажей. Лекция также затронет влияние художника на развитие морской живописи в целом и его наследие в отечественном искусстве XIX века. Лекцию читает: Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста