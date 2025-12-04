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Лекторий обо всём

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Возможно кто-то забыл, а кто-то и вовсе не знал о домашнем лектории, но... Он вернулся из под земли! Мероприятие, где люди собираются вместе и рассказывают друг-другу что-то интересное. Формат такой: 6 лекторов, у каждого есть полчаса на доклад /презентацию/лекцию на абсолютно любую тему, которая интересна выступающему, от переработки мусора до философии. Лекторий не подразумевается как супер серьезное мероприятие, скорее участники просто знакомят друг друга с чем то новым. Очень важно рассказать о своей теме понятным языком, чтобы даже новичкам было интересно (можно хоть в каждый слайд вставлять мем). Если желаешь выступить — пиши https://t.me/totsamiypsin название выбранной темы. Вход за донат. Вкусное к чаю приветствуется. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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