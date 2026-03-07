Дом Simple Music временно изменит своё название на «Проклятый старый дом». Всё потому, что музыканты будут исполнять программу «Король и Шут. Проклятый старый дом», в которую вошли все самые главные треки легендарной группы «Король и Шут». Старые песни невских хоррор-панков получили новое прочтение в обновлённых аранжировках, созданных студией Simple Music. Даже если ты уже слышал программу «Король и Шут» в исполнении музыкантов, то новое звучание тебя всё равно удивит. Каждое исполнение музыки группы «Король и Шут» в Доме Simple Music превращается в хоровое пение. Когда звучит вступление из «Будь как дома, путник» или «Дурак и молния» — просто невозможно сдержаться от того, чтобы не присоединиться к хору таких же счастливых людей, собравшихся послушать любимые песни. *В программе и тайминге возможны изменения Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.