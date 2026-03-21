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Легенды русского рока. Мадам Жоржетт

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

На сцене Дома Simple Music прозвучит «Король и Шут. Мадам Жоржетт» — программа, в которую вошли знаковые композиции культовой панк-группы «Король и Шут». Песни «Короля и Шута» — это целые музыкальные истории, в которых живут мистика, фантазия и театральная экспрессия. Даже если кто-то думает, что не знаком с их творчеством, стоит зазвучать первым нотам «Лесника» или «Проклятого старого дома», как в памяти всплывают знакомые строки. Зал всегда подхватывает мелодию и поёт вместе с музыкантами. Исполнение на классических инструментах раскрывает в этих песнях новые оттенки — знакомые мелодии становятся ещё глубже, звучат свежо и необычно, но при этом сохраняют то самое оригинальное настроение. Музыканты Simple Music Ensemble бережно работают с аранжировками, передавая каждую деталь. Особенное настроение концерту придаст скрипичная партия Анны Яновой — соосновательницы Simple Music Ensemble, талантливого музыканта и невероятно светлого человека. Для Анны этот вечер станет двойным праздником, ведь концерт совпадает с её днём рождения. Так что он будет не просто музыкальным событием, а настоящим праздником для всех — и на сцене, и в зале.

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