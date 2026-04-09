В этот вечер Simple Music Ensemble представит концерт «Легенды русского рока. Кукла колдуна» музыкальное посвящение миру группы «Король и Шут», её мрачной романтике, театральности, драйву, лирике и внутренней свободе. В программу войдут как самые известные песни, давно ставшие частью коллективной памяти нескольких поколений, так и редкие композиции, которые звучат на сцене значительно реже. Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности. Первый концерт в Glavstandup Hall, атмосферной площадке в центре Москвы, в Высотном Здании у Красных Ворот, на Садовой-Спасской. Здесь проходят стендап, шоу, концерты, джаз и блюз, а сам вечер можно прожить целиком: с красивым баром, кухней, напитками и закусками до концерта, во время него и после.