ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Легенды русского рока. Кукла колдуна

Главстендап Холл, Садовая-Спасская улица, 21/1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

В этот вечер Simple Music Ensemble представит концерт «Легенды русского рока. Кукла колдуна» музыкальное посвящение миру группы «Король и Шут», её мрачной романтике, театральности, драйву, лирике и внутренней свободе. В программу войдут как самые известные песни, давно ставшие частью коллективной памяти нескольких поколений, так и редкие композиции, которые звучат на сцене значительно реже. Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности. Первый концерт в Glavstandup Hall, атмосферной площадке в центре Москвы, в Высотном Здании у Красных Ворот, на Садовой-Спасской. Здесь проходят стендап, шоу, концерты, джаз и блюз, а сам вечер можно прожить целиком: с красивым баром, кухней, напитками и закусками до концерта, во время него и после.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста