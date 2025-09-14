Ты когда-нибудь слышал, как звучит закат в стиле 50-х? Он похож на пластинку Синатры, на тень бокала в полумраке джаз-клуба и тихий шёпот саксофона над вечерним городом. Один аккорд — и самая красивая летняя крыша Москвы превращается в Нью-Йорк середины прошлого века. Здесь, над огнями мегаполиса ты услышишь чувственность Мэрилин Монро, интонации Эллы Фицджеральд, эмоции Луи Армстронга, тайны Сары Вонг, утончённость Нэта Кинга Кола. «100% Jazz Band» — это воплощение классического джаза во всём его великолепии: безупречная стилистика, мягкое, завораживающее звучание, изысканные соло и легендарная музыка золотой эры жанра. Проект объединил самых ярких представителей столичной сцены и обрёл голос в лице Стефании Дамоциди — вокалистки с греческими корнями и неповторимым чарующим тембром.