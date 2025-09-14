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[отменено] Легенды джаза: чувственные хиты 30-50-х на открытой видовой крыше

Крыша Novotel, Новослободская улица, 23

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Завершение:

от 3000₽ до 7000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Ты когда-нибудь слышал, как звучит закат в стиле 50-х? Он похож на пластинку Синатры, на тень бокала в полумраке джаз-клуба и тихий шёпот саксофона над вечерним городом. Один аккорд — и самая красивая летняя крыша Москвы превращается в Нью-Йорк середины прошлого века. Здесь, над огнями мегаполиса ты услышишь чувственность Мэрилин Монро, интонации Эллы Фицджеральд, эмоции Луи Армстронга, тайны Сары Вонг, утончённость Нэта Кинга Кола. «100% Jazz Band» — это воплощение классического джаза во всём его великолепии: безупречная стилистика, мягкое, завораживающее звучание, изысканные соло и легендарная музыка золотой эры жанра. Проект объединил самых ярких представителей столичной сцены и обрёл голос в лице Стефании Дамоциди — вокалистки с греческими корнями и неповторимым чарующим тембром.

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