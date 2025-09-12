ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Легендарный джаз в огнях Сити: «Pretty Woman»

Крыша Ibis, Киевская улица, 2

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 6300₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Тёплый вечер, панорамная крыша, металлический блеск небоскрёбов и звон бокалов — кажется, что мы на террасе где-нибудь над Манхэттеном. Здесь царит благородная винтажная атмосфера, а сцена оживает хитами 70-х, 80-х и 90-х. Elvis Presley, George Michael, The Beatles, Stevie Wonder, ABBA и другие: их музыка звучит роскошно в новых джазовых аранжировках — словно с пластинок 50-х. Малиновый закат, мерцание гирлянд и завораживающий урбанистический пейзаж. Roofevents приглашает в эпоху элегантных вечеринок, где музыка — это стиль, драйв и безупречный вкус. Roofevents превратил формат концерта на крыше в стильное музыкальное путешествие — с живым джазом, культовыми хитами и атмосферой безупречного вкуса. Это не побег от реальности, а новая её грань — стильная, лёгкая и совершенно особенная. Известный крунер, яркая звезда столичного джаза, узнаваемый бархатный баритон и проникновенная манера исполнения — это всё об Антоне Ярославском. Он пел на сцене Кремля, Арбат Холла, Джазовой Филармонии России и Дубай EXPO, а теперь споёт для вас в фирменной уютной атмосфере Roofevents.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста