Тёплый вечер, панорамная крыша, металлический блеск небоскрёбов и звон бокалов — кажется, что мы на террасе где-нибудь над Манхэттеном. Здесь царит благородная винтажная атмосфера, а сцена оживает хитами 70-х, 80-х и 90-х. Elvis Presley, George Michael, The Beatles, Stevie Wonder, ABBA и другие: их музыка звучит роскошно в новых джазовых аранжировках — словно с пластинок 50-х. Малиновый закат, мерцание гирлянд и завораживающий урбанистический пейзаж. Roofevents приглашает в эпоху элегантных вечеринок, где музыка — это стиль, драйв и безупречный вкус. Roofevents превратил формат концерта на крыше в стильное музыкальное путешествие — с живым джазом, культовыми хитами и атмосферой безупречного вкуса. Это не побег от реальности, а новая её грань — стильная, лёгкая и совершенно особенная. Известный крунер, яркая звезда столичного джаза, узнаваемый бархатный баритон и проникновенная манера исполнения — это всё об Антоне Ярославском. Он пел на сцене Кремля, Арбат Холла, Джазовой Филармонии России и Дубай EXPO, а теперь споёт для вас в фирменной уютной атмосфере Roofevents.