Возраст 18+
Кино
Про событие
Аанг, аватар и последний маг воздуха, узнаёт о древней силе, которая может спасти его культуру от исчезновения. Вместе с давними друзьями Аанг отправляется в далёкое путешествие, чтобы отыскать силу и опередить тех, кто хочет использовать её в злых целях. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи