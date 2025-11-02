Легенда о Берене и Лютиень: Лэ о Лэйтиан — рок-опера Людмилы Смеркович (Скади) по мотивам произведения английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион». Это невероятная история о любви, подвигах, вражде и власти, где переплелись судьбы прекрасных эльфов, отважных людей и кровожадных орков. Ты узнаешь, куда приведут героев — эльфийскую принцессу Лютиень и бесстрашного воина Берена — поиски волшебного камня Сильмарилла. И кто выйдет победителем из битвы между светом и тьмой, любовью и долгом.