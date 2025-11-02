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Про событие
Легенда о Берене и Лютиень: Лэ о Лэйтиан — рок-опера Людмилы Смеркович (Скади) по мотивам произведения английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион». Это невероятная история о любви, подвигах, вражде и власти, где переплелись судьбы прекрасных эльфов, отважных людей и кровожадных орков. Ты узнаешь, куда приведут героев — эльфийскую принцессу Лютиень и бесстрашного воина Берена — поиски волшебного камня Сильмарилла. И кто выйдет победителем из битвы между светом и тьмой, любовью и долгом.
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Мы ушли с этого «действа». Фальшивят так, что уши в трубочку сворачиваются. Игра актерская тоже так себе, мягко говоря.