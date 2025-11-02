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Легенда о Берене и Лютиень: Лэ о Лэйтиан

Фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 6000₽
Возраст 6+
Спектакли

Про событие

Легенда о Берене и Лютиень: Лэ о Лэйтиан — рок-опера Людмилы Смеркович (Скади) по мотивам произведения английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион». Это невероятная история о любви, подвигах, вражде и власти, где переплелись судьбы прекрасных эльфов, отважных людей и кровожадных орков. Ты узнаешь, куда приведут героев — эльфийскую принцессу Лютиень и бесстрашного воина Берена — поиски волшебного камня Сильмарилла. И кто выйдет победителем из битвы между светом и тьмой, любовью и долгом.

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Комментарии

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Владмира
4 июня 2025, 13:24

Мы ушли с этого «действа». Фальшивят так, что уши в трубочку сворачиваются. Игра актерская тоже так себе, мягко говоря.

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