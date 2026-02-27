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Le Salon by Whitelisted

Myst
1-я Брестская, 41

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где искусство не висит на стенах, а звучит, дышит и танцует вместе с тобой. Это место вне времени — между галереей и танцполом, между созерцанием и движением. Здесь красота выходит за рамки стен, а звук становится живописью. S1ren Priorova Paysage F.A.R. Mera Ki

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