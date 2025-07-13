Обсуждать будут моду: выбор между комфортом и красотой, любимые аксессуары, красные флаги в нарядах и избранные цвета. А в конце расскажут историю легендарной Birkin Bag. Обязательно дадут тебе всю необходимую лексику и будут направлять ход разговора Разговорный клуб — это идеальная возможность заговорить на иностранном языке в уютной обстановке и познакомиться с новыми интересными людьми. В ролях: Ася — 11 лет французской гимназии и пройденный международный экзамен DELF на уровень B2 по французскому языку Полина — студентка 3 курса лингвистического факультета и любительница моды