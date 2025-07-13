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Le club de francais

Старосадский переулок, 5/8с2

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Обсуждать будут моду: выбор между комфортом и красотой, любимые аксессуары, красные флаги в нарядах и избранные цвета. А в конце расскажут историю легендарной Birkin Bag. Обязательно дадут тебе всю необходимую лексику и будут направлять ход разговора Разговорный клуб — это идеальная возможность заговорить на иностранном языке в уютной обстановке и познакомиться с новыми интересными людьми. В ролях: Ася — 11 лет французской гимназии и пройденный международный экзамен DELF на уровень B2 по французскому языку Полина — студентка 3 курса лингвистического факультета и любительница моды

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