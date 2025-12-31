Загадал под бой курантов — и никому не рассказывал, чтобы сбылось. Приближается заветная ночь, и всё говорит о том, что встретимся снова — в ослепительно блестящих нарядах, на роскошных танцполах Yauza Place, с запавшим в сердца трио Лауд, большими гостями и новыми именами в лайнапе под эгидой Loud Boyz.