Экзотика гипнотизировала французских композиторов ещё со времен эпохи барокко. В ХХ веке мощный толчок популярной музыки латиноамериканского происхождения двинул французских авторов в сторону Южной Америки — именно эту тему исследует проект ClassicaPlus в программе «На странных берегах». Так, Дариус Мийо, побывав в Бразилии, написал десятки фольклорных зарисовок, Сати с его вечным скептицизмом откликнулся на латиноамериканскую тему «Бесконечным танго». Совсем по другому звучит латиноамериканская тема у Мессиана, обратившегося к обрядовым песнопениям индейцев. Дополнят программу острые и характерные «Экзотические танцы» Жана Франсе.