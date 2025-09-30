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Латинская Америка в музыке французских композиторов

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Экзотика гипнотизировала французских композиторов ещё со времен эпохи барокко. В ХХ веке мощный толчок популярной музыки латиноамериканского происхождения двинул французских авторов в сторону Южной Америки — именно эту тему исследует проект ClassicaPlus в программе «На странных берегах». Так, Дариус Мийо, побывав в Бразилии, написал десятки фольклорных зарисовок, Сати с его вечным скептицизмом откликнулся на латиноамериканскую тему «Бесконечным танго». Совсем по другому звучит латиноамериканская тема у Мессиана, обратившегося к обрядовым песнопениям индейцев. Дополнят программу острые и характерные «Экзотические танцы» Жана Франсе.

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