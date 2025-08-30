Под огромным стеклянным куполом тебя ждёт жара латиноамериканских пляжей: зажигай под свежие мегахиты Maluma, Nicky Jam, Ozuna, J. Balvin, Daddy Yankee и любимые «растрясающие» треки Shakira, Ricky Martin, Pitbull, Enrique Iglesias, Marc Anthony — без них никак. Даже если раньше ты не танцевал, здесь в тебе откроется настоящий «дэнс-огонь». Единственная пати в стране, где каждый освоит страстные движения реггетона, бачаты, сальсы и других зажигательных танцев за один вечер. Кубинские мачо проводят мастер-классы прямо на танцполе, бок о бок с тобой. Танцпол раскачают звёзды этого вечера — потрясающие SolK’rib! Самая зажигательная латиноамериканская группа, профессионалы в мире ярких вечеринок, исполнители популярных песен на испанском, итальянском и португальском языках.