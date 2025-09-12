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Last Nights Sounds at DFF

Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2с4

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Серия вечеринок, которая превращается в полнометражное кино на YouTube. Будет две программы — вечерняя (бесплатная) и ночная (платная). В большом дворе будет запись сетов с трансляцией на большой экран. Диджейка будет развёрнута к гостям — все окажутся в кадре. Поэтому dress code прост: будь красивым, нарядным и приходи с хорошим настроением — это очень важно) 19:00-22:30 большой двор SALAME / SAYNOMO DFF CLUB: DJ ARTIK / SPAIDA / LIL DEN / NIKNAK 18:00-22:30 вход FREE LINE UP ночной программы: 23:59-05:00 клуб ZUB (LIVE) / SALAME / SAYNOMO / NIKNAK / TREEPSIDE 23:00-05:00 задний двор LESHA MIRONOV / ODDDI / GABI / EMILIEN / VARDI WHITE PUNK / КАМОД (SSSHHHIIITTT!) /ПАНКУША / КОЛЯ РЕДЬКИН / АНТОН САВЕНКО / САША КУПЕР / LIVE GUITAR / KIRAKIRA / ROMSTA / ENDI FC/DC/18+ Билеты: 23:00-00:30 1000 р. 00:30-05:00 1200 р.

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