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Ламбада-маркет

Мытная улица, 74

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Фестивали
Еда

Про событие

Модный маркетплейс локальных дизайнеров и большой городской маркет. Празднуют День Города с твоей многолетней любовью и настоящей московской традицией — находи всё классное, обнимайся с друзьями и выдыхай. Поэтому поп-ап — он об этом. О небольших, и даже маленьких вещах. Только небольшие вещи — украшения, аксессуары, пластинки, предметы интерьера — всё, что приносит так много радости. Маленькое — не значит менее ценное. Возможно, это и есть самое дорогое. Приходи гулять, наслаждаться викендо. Обсуждать поездки, покупать осознанно, гулять, выдыхать, наслаждаться общением и приобретениями, и главное — поддерживать талантливые локальные бренды. 13-14 сентября с 12:00 до 21:00

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