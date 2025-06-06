Lalalar — одни из самых ярких и оригинальных представителей современной турецкой музыки. В их звучании переплетаются элементы электро-рока, инди, хип-хопа и традиционных турецких мотивов. С момента своего основания группа завоевала внимание поклонников не только в Турции, но и за её пределами.