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Lalalar — одни из самых ярких и оригинальных представителей современной турецкой музыки. В их звучании переплетаются элементы электро-рока, инди, хип-хопа и традиционных турецких мотивов. С момента своего основания группа завоевала внимание поклонников не только в Турции, но и за её пределами.
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