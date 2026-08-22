На целые сутки меняй рабочие чаты на отряд, встречи — на дворовые игры, а стресс — на костёр, танцы и настоящее лето. Взрослый лагерь 28+ это сообщество единомышленников. Они активно проводят время: — Погружаются в детство — Выезжают на природу/ разные базы отдыха — Танцуют и поют — Устраивают посиделки у костра с гитарой — Участвуют в конкурсных программах — Юмористически соревнуются с другими командами (Игры, знакомства, квесты) — Наслаждаются костюмированными вечеринками Программа мероприятия: Тематика смены: «Назад в 90-е» 1 день: 12:00-13:30 Заезд на базу/расселение поселят гендерно, компаниями и по возможности парами 14:00 Обед / Выбор дежурных 15:00-15:40 Шоу-церемония открытия взрослого лагеря/Встреча легендарного вожатского состава/Жеребьёвка по отрядам/Официальное вручение галстуков — посвящение в пионеры 16:00-17:00 Отрядные знакомства, игры с вожатыми 17:30-18:30 Юмористическое испытание между отрядами — «Саня! Врубай Магнитофон» 19:00 Ужин / В столовку строем 20:00-21:00 Подготовка к вечерним мероприятиям Концерт/Дискотека 21:30-22:30 Концерт звёзд Выступление отрядов, вожатых. Развлекательная программа 23:00 Костюмированная дискотека «Хиты нашего времени и 90-х» «медлячки» «танцевальные батлы» Конкурс на лучший костюм 01:30 - ... Отрядные посиделки у костра, песни под гитару 2 день: 09:30 Танцевальная зарядка (Весёлая эстафета) 10:00 Завтрак 11:00 Торжественная линейка закрытия Прощальный вдох атмосферы лагеря, награждение, фотосессия Выезд до 13:00 И это всё за одни выходные. Добраться можно самостоятельно (на машине) или предварительно записаться на автобус от организаторов — уточняй детали при бронировании.