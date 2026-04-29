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Лагерь для взрослых 1642camp

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68000₽
Возраст 16+
Необычное
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

С 29 апреля по 3 мая команда проекта проведёт пятидневный велозаезд по маршруту Владимир — Суздаль — Иваново — Плёс — Кострома — Ярославль. В программе: ежедневные велопробеги от 30 до 117 км, экскурсии от местных жителей в каждом городе, мастер-классы, баня, совместные ужины и многое другое. 1642camp — лагерь для взрослых, который с 2022 года проводит летние смены на берегу Байкала. Палатки, костры, спектакли, походы по тайге — проект возвращает людям 20–35 лет ощущение детского лагеря. В 2025 году команда расширила географию: помимо байкальских смен, запустила велолагерь «Педали кручу» — формат, в котором участники проезжают по 30–100 км в день и во второй половине дня изучают города вместе с местными гидами. Майский маршрут проходит по тихим дорогам внутри Золотого кольца — непопулярным трассам с хорошими обочинами, где практически нет большегрузов. Пять дней, шесть городов, средняя скорость группы — около 25 км/ч. С группой идет машина сопровождения, которая везет вещи участников и подбирает тех, кому нужен отдых. Маршрут: Владимир — Суздаль (30 км), Суздаль — Иваново (70 км), Иваново — Плёс (80 км), Плёс — Кострома (74 км), Кострома — Ярославль (117 км). Что входит в стоимость: проживание, питание, сопровождение по маршруту, культурно-досуговая программа с экскурсиями и мастер-классами.

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