История о женщине-змее, потерявшей свой народ, трансформировалась в народную легенду о безутешной матери уже в христианской Мексике. Плачет Йорона, зовёт путника. Нет ей покоя, нет больше любви, нет её детей. Персонаж мексиканских легенд, уходящих корнями в доиспанскую древность. Она одна на границе жизни и смерти. Нет ей пути обратно, нет ей пути ни в ад, ни в рай. Сон, забытьё, не проснуться, не уйти, только бродить и звать. Послушайте мексиканскую песню, проникнитесь печалью. Спектакль о прирученной смерти, к которой отправляешься на встречу, засыпая или соскальзывая в пограничное состояние отступившего сознания...