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Квиз: вечер вопросов, юмора и подарков

Gremm, Варшавское шоссе, 150Б

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

На втором этаже фуд–холла Gremm пройдёт первый «Классический» квиз обо всём на свете. Гости смогут проверить свою эрудицию, а самых активных ждут призы от комплекса. Регистрация обязательна, максимальное количество участников в команде — 5 человек.   Квизы планируют проводить раз в две недели на постоянной основе. Так 3 октября гостей ждёт «Музыкальное лото». Информация о регистрации появится дополнительно в социальных сетях проекта.

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