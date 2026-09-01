На втором этаже фуд–холла Gremm пройдёт первый «Классический» квиз обо всём на свете. Гости смогут проверить свою эрудицию, а самых активных ждут призы от комплекса. Регистрация обязательна, максимальное количество участников в команде — 5 человек. Квизы планируют проводить раз в две недели на постоянной основе. Так 3 октября гостей ждёт «Музыкальное лото». Информация о регистрации появится дополнительно в социальных сетях проекта.