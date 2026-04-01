По-настоящему крутая и весёлая игра для любителей юмора. Всё вопросы исключительно о шутках, мемах, вирусных видео и популярных комиках. Ещё не играли в квизы? Эта игра — отличная возможность попробовать себя и познакомиться с новыми людьми. Чтобы выиграть не нужны энциклопедические знания, достаточно логики и чувства юмора. Можешь прийти с друзьями или тебе подберут команду прямо на игре. На игре тебя ждут 8 раундов: — Разминка с простыми вопросами — Раунд с картинками. Здесь тебе придётся вспомнить мемасики и просто смешные изображения — Медиараунд с вопросами о вирусных видео и популярных комиках — Экспресс раунд из 12 вопросов. Здесь ты вспомнишь разные шутки и попробуешь их продолжить — Лёгкий раунд с картинками, в котором ты оценишь чувство юмора ИИ — Ужасный раунд — Змеелогика. Почти как игра в города, только гораздо смешнее — Пан или пропал. Вопросы посложнее, зато ставки помогут выйти в лидеры