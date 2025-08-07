Квиз — это командная интеллектуальная игра. Правила максимально простые: тебе задают вопрос, а ты на него правильно отвечаешь (или наоборот, потом ты с командой начинаешь обсуждение — классика жанра). Помнишь всё про фильм «Гарри Поттер и Тайная комната» ? Все вопросы — только по второму фильму и второй книге. Не нужно помнить всю сагу: только сцены, диалоги, детали и музыка из второго волшебного приключения. А ещё эта игра проходит в атмосферном кафе «Платформа 9», где всё дышит магией. Приходи пораньше, чтобы занять уютное место, заказать сливочное пиво и полностью погрузиться в мир Хогвартса!