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Квиз по Гарри Поттеру

«Платформа 9», ул. Островского, 84

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Кино
Игры

Про событие

Квиз — это командная интеллектуальная игра. Правила максимально простые: тебе задают вопрос, а ты на него правильно отвечаешь (или наоборот, потом ты с командой начинаешь обсуждение — классика жанра). Помнишь всё про фильм «Гарри Поттер и Тайная комната» ? Все вопросы — только по второму фильму и второй книге. Не нужно помнить всю сагу: только сцены, диалоги, детали и музыка из второго волшебного приключения. А ещё эта игра проходит в атмосферном кафе «Платформа 9», где всё дышит магией. Приходи пораньше, чтобы занять уютное место, заказать сливочное пиво и полностью погрузиться в мир Хогвартса!

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