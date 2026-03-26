Центральный рынок на Маросейке приглашает на музыкальный квиз, который пройдёт на третьем этаже рынка. Тема квиза — саундтреки из популярных фильмов. Участие для команд бесплатное, по предварительной регистрации. До, после и во время игры гости могут заказать блюда и напитки в одном из 30 корнеров и баров фуд-холла. Регистрация в ТГ