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Квиз «Кинчик и музончик»

Центральный рынок, улица Маросейка, 4/2с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Игры

Про событие

Центральный рынок на Маросейке приглашает на музыкальный квиз, который пройдёт на третьем этаже рынка. Тема квиза — саундтреки из популярных фильмов. Участие для команд бесплатное, по предварительной регистрации. До, после и во время игры гости могут заказать блюда и напитки в одном из 30 корнеров и баров фуд-холла. Регистрация в ТГ

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