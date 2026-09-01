Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, тебе понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты отправят доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжутся с тобой для разъяснения всех деталей. Тебя ожидает: — Более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов. — Ты познакомишься с ключевыми художниками русского авангарда: Петров-Водкин, Машков и Кончаловский, Амазонки авангарда, Шагал, Кандинский и, конечно, Казимир Малевич; — Отправишься в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. От реальных узнаваемых сюжетов до беспредметности и космичности сюрреализма. Узнаешь: — О сложной судьбе художника, про которого поётся в песне «Миллион алых роз»? — Кто такой Владимир Татлин и как он придумал самый необычный в истории летательный аппарат? — Как случилось, что Наталью Гончарову арестовали за распространение порнографии? — Почему на картинах Шагала частенько появляется он, маленький какающий человечек? — Как Кандинский учит нас видеть звуки? — Что такое «супрематизм» — высшее направление живописи, после которого нет больше ничего? — А главное как простой «Чёрный квадрат» радикально перевернул прежние представления об искусстве? Нужно ли разбираться в искусстве: Совсем нет. Квест специально устроен так, чтобы рассказывать, объяснять и вовлекать в тему. Ты получишь удовольствие, даже если давно не был в музее и не отличаешь Шагала от Кандинского. Квест не требует предварительных знаний — он создан, чтобы познакомить тебя с искусством легко, живо и с удовольствием. Квест проходит по постоянной экспозиции Новой Третьяковской галереи. Он не привязан ко времени, ты можешь пройти его, когда тебе удобно, в часы работы музея. Пройденный квест нельзя начать заново, но если ты не успеешь пройти его целиком, сможешь вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.