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Квест по галерее Пушкинского музея (без гида, с озвучкой)

Галерея искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков, улица Волхонка, 14с6

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, тебе понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты отправят доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжутся с тобой для разъяснения всех деталей. Тебя ожидает: — Более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов. — Ты познакомишься с ключевыми художниками и направлениями европейского искусства: Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо, Руссо, Кандинский, Шагал — и не только. — Отправишься в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. От строгих линий неоклассицизма до цветовой дерзости авангарда, от реалистичной точности до сновидческой глубины сюрреализма. Узнаешь: — Почему Дега всю жизнь рисовал балерин; — После чего Пикассо несколько лет не выходил из «голубого периода»; — Что такое фовизм и чем он отличается от импрессионизма; — Почему пуантилистам понадобилось рисовать точками; — Зачем Моне писал один и тот же вид снова и снова; — Почему Шагал начал изображать сны наяву; — Кто такой синестетик — и как он может «слышать» цвета; — Какую картину Ван Гог написал всего за несколько дней до своей смерти. Нужно ли разбираться в искусстве? Совсем нет. Квест специально устроен так, чтобы рассказывать, объяснять и вовлекать в тему. Ты получишь удовольствие, даже если давно не был в музее и не отличаешь Ренуара от Дега. Квест не требует предварительных знаний — он создан, чтобы познакомить тебя с искусством легко, живо и с удовольствием. Квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19–20 веков ГМИИ им. Пушкина Он не привязан ко времени, ты можешь пройти его, когда тебе удобно, в часы работы музея Дополнительно оплачиваются выходные билеты: по будням — 500р., по выходным — 700р. Пройденный квест нельзя начать заново, но если ты не успеешь пройти его целиком, сможешь вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.

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