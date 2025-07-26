Интерактивный квест в музее с использованием чат-бота. Приложение проведёт тебя по экспозиции, задаст вопросы, предложит задания и расскажет об искусстве так, как это сделал бы живой экскурсовод. Квест создан художником и арт-терапевтом Александрой на основе авторского материала — он сочетает игру, исследование и вдохновение. Что ты узнаешь: — Ван Гог отрезал себе не всё ухо, а только мочку. — Клод Моне был настолько бедным художником, что иногда сбегал из арендуемого им жилья без оплаты. — Поль Гоген был успешным биржевым брокером, но бросил карьеру ради искусства. Из-за этого от художника ушла жена, а сам Гоген уехал на Таити. Если ты не знаешь, где это, найди. Это тебя удивит. — А Анри Руссо никогда в жизни не видел джунглей. Он рисовал их в Париже в Ботаническом саду. Эти и много других интересных фактов о художниках XIX — первой половины XX века легли в основу музейного квеста. На входе в музей тебя встретит Александра. Она поможет с запуском квеста, расскажет, как всё устроено, и будет рядом, если что-то пойдет не так. Можно задать вопрос, если задание покажется непонятным, или попросить помощи, если что-то не работает. Ты не останешься один. Финальная часть — это тёплая встреча в кафе. Участники смогут поделиться впечатлениями, обсудить любимые моменты, послушать мнение Александры и просто хорошо провести время в компании, объединённой интересом к искусству. В искусстве разбираться совсем необязательно. Квест создан так, чтобы познакомить тебя с ним легко, живо и с удовольствием!