Квартирник в усадьбе. Песни, фри-джаз и домашние настойки.
Старая Басманная, 15Ас4
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2200₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Квартирник «Сердце дыбом» — это камерная встреча меломанов и эстетов, где искусство рождается буквально на расстоянии вытянутой руки. Под звон лафитников с домашними настойками и чашек с душистым чаем из трактирных чайников публика погрузится в мир фри-джаза, арт-рока и поэтического авангарда. На сцене — яркое трио: лиричные песни и экспериментальный дух Евгения Пелевина, насыщенное бархатное звучание саксофона Аркадия Пикунова и виртуозная игра на барабанах Елизаветы Волковой. Как говорится, взболтать, но не смешивать. Галерея «Другое Дело» — это не просто концертная площадка, а центр культурного притяжения. Старинный особняк в сердце Москвы с его ламповой атмосферой и минимальной дистанцией между артистами и зрителями согреет каждого, кто замерз этой зимой. В стоимость входит приветственные угощения и напитки. Возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.
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