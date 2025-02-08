ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Квартирник в усадьбе. Песни, фри-джаз и домашние настойки.

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Квартирник «Сердце дыбом» — это камерная встреча меломанов и эстетов, где искусство рождается буквально на расстоянии вытянутой руки. Под звон лафитников с домашними настойками и чашек с душистым чаем из трактирных чайников публика погрузится в мир фри-джаза, арт-рока и поэтического авангарда. На сцене — яркое трио: лиричные песни и экспериментальный дух Евгения Пелевина, насыщенное бархатное звучание саксофона Аркадия Пикунова и виртуозная игра на барабанах Елизаветы Волковой. Как говорится, взболтать, но не смешивать. Галерея «Другое Дело» — это не просто концертная площадка, а центр культурного притяжения. Старинный особняк в сердце Москвы с его ламповой атмосферой и минимальной дистанцией между артистами и зрителями согреет каждого, кто замерз этой зимой. В стоимость входит приветственные угощения и напитки. Возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста