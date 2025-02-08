Квартирник «Сердце дыбом» — это камерная встреча меломанов и эстетов, где искусство рождается буквально на расстоянии вытянутой руки. Под звон лафитников с домашними настойками и чашек с душистым чаем из трактирных чайников публика погрузится в мир фри-джаза, арт-рока и поэтического авангарда. На сцене — яркое трио: лиричные песни и экспериментальный дух Евгения Пелевина, насыщенное бархатное звучание саксофона Аркадия Пикунова и виртуозная игра на барабанах Елизаветы Волковой. Как говорится, взболтать, но не смешивать. Галерея «Другое Дело» — это не просто концертная площадка, а центр культурного притяжения. Старинный особняк в сердце Москвы с его ламповой атмосферой и минимальной дистанцией между артистами и зрителями согреет каждого, кто замерз этой зимой. В стоимость входит приветственные угощения и напитки. Возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.