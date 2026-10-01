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Квартирник по песням из мультиков

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 50₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В этот раз — ещё больше мультфильмов, громче инструменты и незабываемый дружный хор гостей. Ностальгия, живой звук, любимые саундтреки и веселости. Твой ковёр — цветочная поляна? Или ты знаешь, куда запропастился волшебник в голубом вертолёте? Подпевал Рапунцель, Карычу, Черному Плащу и Хазбин? Тебя ждут. Расписание: 18:00 — Джем-разогрев-распев с гостями: настройка, знакомство и хихики. 19:00 — Инструментальный блок: ностальгический мультсаундтрек от групп. 20:00 — Перерыв, игры и хахаки от Яси. 20:25 — Вокальный блок: громкие дуэты, лиричный конец и хор гостей. 21:00 — Ура-ура и тортик, конец официальной части: ещё игры и веселости. 21:30 — Открытый микрофон. Вход: любой донат. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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