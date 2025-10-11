«Когда я учился в школе, было мероприятие для родителей, которое называется «Отчетный концерт». Ученики пели, танцевали, читали стихи, что-то рассказывали. В общем, показывали все то, чему научились за долгие годы. Квартирник по случаю пятилетия подкаста — это ведь тоже мой отчетный концерт. Даже лучше сказать, научно-музыкальное шоу. Где я — Никита Исанов, автор и ведущий подкаста «При царе Горохе», историк, рассказчик, немного писатель — покажу вам, мои дорогие гости, все то, что я хорошо и даже очень хорошо умею делать. А еще презентую мою новую книгу. В общем, обещаю — Вам не будет скучно. В противном случае, я верну вам все ваши аплодисменты». О лекторе: Никита Исанов, историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».