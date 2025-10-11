ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Квартирник Никиты Исанова в честь пятилетия подкаста «При царе Горохе»

Ритм Блюз
Староваганьковский пер., 19, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

«Когда я учился в школе, было мероприятие для родителей, которое называется «Отчетный концерт». Ученики пели, танцевали, читали стихи, что-то рассказывали. В общем, показывали все то, чему научились за долгие годы. Квартирник по случаю пятилетия подкаста — это ведь тоже мой отчетный концерт. Даже лучше сказать, научно-музыкальное шоу. Где я — Никита Исанов, автор и ведущий подкаста «При царе Горохе», историк, рассказчик, немного писатель — покажу вам, мои дорогие гости, все то, что я хорошо и даже очень хорошо умею делать. А еще презентую мою новую книгу. В общем, обещаю — Вам не будет скучно. В противном случае, я верну вам все ваши аплодисменты». О лекторе: Никита Исанов, историк, автор популярного исторического подкаста «При царе Горохе».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста