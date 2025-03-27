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Квартирник на коврах

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

В старинной усадьбе Голицыных пройдёт праздничный концерт инди-поп-группы в формате квартирника. В программе будут авторские песни ТАУ в акустическом составе. Помимо знакомых песен группа представит новые песни из предстоящего альбома. Бокал красного сухого, ритмы гитары и контрабаса, мягкие ударные — всё это создаст пространство, в котором легко быть собой. В камерном концертном зале ты расположишься на старинных коврах. Ты можешь принять любое удобное тебе положение, закрыть глаза, раствориться в музыке и раскрыть новые грани чувства и смысла. В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.

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