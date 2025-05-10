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Квартет Nota Bene

ВДНХ Павильон №61, проспект Мира, 119

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400₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Квартет струнных народных инструментов Nota Bene создан по типу классического струнного квартета. Такой состав инструментов позволяет играть совершенно разную музыку, что ребята и делают. Они исполняют только ту музыку, которую искренне любят, поэтому их репертуар весьма необычен и разнообразен: от Генделя и Скарлатти до Пьяццоллы и Стинга. Каждый концерт проходит в тёплой душевной атмосфере общения с залом, а также дополняется великолепным ведущим, который рассказывает интересные и непопулярные факты о композиторах и их произведениях. На концертах интересно и профессиональным музыкантам, и любителям музыки, и даже тем, кто впервые решился сходить на концерт. Посетив концерт, ты узнаешь: • Как 10 раз подряд случайно послушать «Картинки с выставки» Мусоргского? • Что общего у Моцарта и Кати Лель? • Как связано телосложение португальской инфанты и творчеством Доминико Скарлатти? • О чём на самом деле народная песня «Коробейники»? • Кто самый прослушиваемый исполнитель в России по версии Spotify? • Можно ли объединить танго и фугу? Весь репертуар состоит из авторских переложений для квартета, созданных самими музыкантами. Ты услышишь классическую и популярную музыку в необычном, уникальном звучании. Участники ансамбля: Кирилл Пожидаев (балалайка прима, кларнет, кахон); Ксения Исаева (домра малая); Евгения Тимофеева (домра альтовая); Эдуард Чаадаев (балалайка-контрабас); Ведущий концерта - Андрей Пыпин.

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