ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кузя, Оля и Мотя на Складе

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Новые музыкальные приключения от солиста распавшейся группы «Ещё Никак». «Со мной будут играть моя сестра Оля (вокал , скрипка, аккордеон) и мой старый товарищ Матвей Соколовский (вокал, виолончель, гитара, бас гитара) , ты услышишь мои новые/старые песни , некоторые песни из «Еще Никак» (песни «Волна» не будет), песни на стихи Бориса Рыжего и других поэтов.» Вход до 23:00 — 16+, после — 18+

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста