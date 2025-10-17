Новые музыкальные приключения от солиста распавшейся группы «Ещё Никак». «Со мной будут играть моя сестра Оля (вокал , скрипка, аккордеон) и мой старый товарищ Матвей Соколовский (вокал, виолончель, гитара, бас гитара) , ты услышишь мои новые/старые песни , некоторые песни из «Еще Никак» (песни «Волна» не будет), песни на стихи Бориса Рыжего и других поэтов.» Вход до 23:00 — 16+, после — 18+