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Кузлесфест 12

Чистопрудный бульвар, 25

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от 320₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Известный андеграунд-фестиваль возвращается в полноценном формате под номером 12. В программе две сцены: большая и нижне-андеграундная. Во время мероприятия между ними необходимо свободно перемещаться для создания нужного эстетического эффекта. Сцена 1. Большая Аркадия, Detieti, Лестничный Марш, Мать Тереза, Povalishin Division, Рыбное Филе, группа Чурклин и Яна Сидоркина. Сцена 2. Нижний андеграунд Алекс Хантер Смит, Алёна Кривилла, Алек Петук, Антон Котенев, Артур Другой, Большой Матвей, диджей Клавиатура и Кот Курит, Йоэль Регев, Лёша Омский, NAKATEEM, Снежные Свесы, Ксения Тихомирова и Epicure. Бери паспорт. Билет на входе — 700р

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