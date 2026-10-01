Собачий фестиваль добрых дел. Что тебя ждёт? — Забег от Peak Running Club и Staya Dog, бар для собак от «Четыре лапы», своп Second Paws, фотозона и принты с оттиском лапок. — Маркет локальных брендов для собак и людей. Весь сбор пойдёт на поддержку волонтёров приюта «Остров надежды». Приходи со своим хвостатым другом :)