Кураторская экскурсия и мастер-класс «Дом Пигита»
Большая Садовая улица, 10
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
В честь завершения выставки «Дом Пигита. К 120-летию дома 10 на Большой Садовой» в Музее М.А. Булгакова состоится финальное мероприятие выставки. В программе — кураторская экскурсия, посвящённая истории знаменитого доходного дома, принадлежавшего табачному фабриканту Илье Пигиту, и мастер-класс по созданию коллажей. Экскурсовод уделит внимание дореволюционному периоду здания, его знаменитым жильцам и моменту, когда оно стало частью литературной биографии Михаила Булгакова. На мастер-классе можно будет создать образ доходного дома с помощью газетных и журнальных вырезок. Продолжительность: 2,5 часа.
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