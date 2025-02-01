В честь завершения выставки «Дом Пигита. К 120-летию дома 10 на Большой Садовой» в Музее М.А. Булгакова состоится финальное мероприятие выставки. В программе — кураторская экскурсия, посвящённая истории знаменитого доходного дома, принадлежавшего табачному фабриканту Илье Пигиту, и мастер-класс по созданию коллажей. Экскурсовод уделит внимание дореволюционному периоду здания, его знаменитым жильцам и моменту, когда оно стало частью литературной биографии Михаила Булгакова. На мастер-классе можно будет создать образ доходного дома с помощью газетных и журнальных вырезок. Продолжительность: 2,5 часа.