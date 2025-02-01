ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кураторская экскурсия и мастер-класс «Дом Пигита»

Нехорошая квартира
Большая Садовая улица, 10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

В честь завершения выставки «Дом Пигита. К 120-летию дома 10 на Большой Садовой» в Музее М.А. Булгакова состоится финальное мероприятие выставки. В программе — кураторская экскурсия, посвящённая истории знаменитого доходного дома, принадлежавшего табачному фабриканту Илье Пигиту, и мастер-класс по созданию коллажей. Экскурсовод уделит внимание дореволюционному периоду здания, его знаменитым жильцам и моменту, когда оно стало частью литературной биографии Михаила Булгакова. На мастер-классе можно будет создать образ доходного дома с помощью газетных и журнальных вырезок. Продолжительность: 2,5 часа.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста