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Культовые саундтреки XXI века на панорамной крыше

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 7000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

На крытой панорамной крыше известный электро-оркестр ворвётся в твоё сердце саундтреками, ставшими легендами кино: «Шерлок», «Миссия невыполнима», «Матрица», «Реквием по мечте» и не только. Самые культовые, захватывающие и взрывные треки — вживую, сквозь мерцание сотен свечей и стеклянную панораму вечернего города. Этот вечер пишется крупным планом. Imperia Music Band — инструментальный электро-проект и один из лучших струнных коллективов страны. Артисты выступают в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки.

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