На крытой панорамной крыше известный электро-оркестр ворвётся в твоё сердце саундтреками, ставшими легендами кино: «Шерлок», «Миссия невыполнима», «Матрица», «Реквием по мечте» и не только. Самые культовые, захватывающие и взрывные треки — вживую, сквозь мерцание сотен свечей и стеклянную панораму вечернего города. Этот вечер пишется крупным планом. Imperia Music Band — инструментальный электро-проект и один из лучших струнных коллективов страны. Артисты выступают в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки.