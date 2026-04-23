Сальвадор Дали — человек, интерес к личности которого не угасает уже век. О нём так много информации, что бывает непросто в этом потоке отличить правду от вымысла. Причём частенько вымысла самого Сальвадора. На встрече познакомишься поближе с личностью художника, попытаешься понять его насколько это возможно, а также узнаешь почему мы, сами того не подозревая, полюбили творчество Дали ещё в детстве. Тебя ждёт уникальный десерт от шеф-повара Джаз-клуба ESSE, приготовленный по рецептам из книги рецептов, созданной самим Сальвадором Дали. Спикер: Полина Касперович — сооснователь и автор проекта «Культограм», культуролог, автор книги, член Евразийского художественного Союза. Запечатлит всё волшебство фотограф и оставит тебе приятные кадры на память. В стоимость входит: — увлекательное погружение в мир Дали; — ужин; — десерт из кулинарной книги Сальвадора Дали; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.