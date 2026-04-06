Проект Культограм предлагает начать пасхальную неделю на атмосферном ужине «Пасха в искусстве». На примерах фресок, икон, мозаик и картин поговорят о том, как художники — православные (иконописцы) и католические — изображали последние 7 дней земной жизни Христа (страсти Христовы): от Входа в Иерусалим до Распятия и Воскресения. На ужине ты узнаешь о том: • как распознать страсти Христовы на иконах, картинах и фресках; • какие символы зашифрованы в религиозной живописи; • в чём различие между православной и католической визуальной традицией. После этой встречи ты научишься считывать сюжеты из жизни Христа на картинах/иконах в музеях и церквях. Спикер — Султан Гапизов, искусствовед и преподаватель, кандидат наук, автор блога про искусство и культуру, автор шоу на «Новости искусства». В стоимость входит: — погружение в мир пасхального искусства; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.