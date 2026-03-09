Лекцию Михаил Каптюг пишет специально для Культограм, поэтому отдельно поговорят о влиянии Коко Шанель на химию альдегидов и о том, как рентгеноструктурный анализ может дать миру один из главных культурных артефактов эпохи. А ещё Михаил ценит свободную атмосферу клуба, поэтому добавит один немного хулиганский тур о научном подходе к любви и её проявлениях в природе. Попробуют измерить алгеброй гармонию. Спикер — Михаил Каптюг – химик, популяризатор науки и здравого смысла в проекте Sciencely. В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир науки; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.