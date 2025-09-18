Главный художник-маринист Российской Империи, баталист, коллекционер, меценат. На ужине с искусствоведом ты откроешь для себя неизвестного Айвазовского, посмотришь на него совершенно другого ракурса. На лекции ты узнаешь: — Каким хозяином был Иван Айвазовский на своей «Вилле Маэстро» — Кто бывал у него в гостях — Какие блюда подавались на его званых вечерах — Как он придумывал названия и что он делал с этикетками от шампанского — Красивую историю любви Айвазовского и итальянской балерины Марии Тальони — А также о карьере, жизни и музах знаменитого художника Спикер: Наталья Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн лектория, приглашенный преподаватель в ведущие ВУЗы Москвы. В стоимость входят: — Увлекательное погружение в мир живописи — Основное блюдо — Десерт — Бокал вина или чай/кофе — Репортажная съемка. Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом. Действует скидка на покупку билетов для компании от 5 человек — пиши организатору по номеру +79263577319.