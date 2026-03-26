XX век в науке — это и время золотой лихорадки, и время прихода пророков, и время наступления новой эры. Мы вышли в космос, приручили энергию атомного ядра, создали химические элементы, которых нет больше нигде во Вселенной, разгадали структуру ДНК и научились её переписывать по собственному усмотрению. Наука стала действительно игрой в Бога — и кажется мы не совсем ещё осознали, что это значит. Спикер — Михаил Каптюг – химик, популяризатор науки и здравого смысла в проекте Sciencely. В стоимость входят: — увлекательное погружение в мир науки; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.