ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Культограм: Фаина Раневская. Королева эпизода

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Лекция посвящена истории женщины, которую называют величайшей актрисой XX века — Фаине Раневской. У неё не было главных ролей, но она блистала в эпизодах так, что все внимание было приковано только к ней. «Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка». Но в этот вечер ты попробуешь остановить мгновенье, чтобы вспомнить, оценить и поблагодарить Раневскую за её талант. Со спикером найдёшь ответы на вопросы: — Как Фанни Фельдман превратилась в Фаину Раневскую — Почему жила «между хлебом и зрелищем» — Что за мальчик появился в её судьбе на склоне лет — Какую свою роль отчаянно не любила Спикер: Светлана Тарасова — лектор, журналист, экскурсовод, организатор арт-завтраков и арт-девичников. В стоимость входят: — Основное блюдо; — Десерт; — Бокал вина или чай/кофе; — Репортажная съемка. Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом. Действует скидка на покупку билетов для компании от 5 человек — пиши организатору по номеру +79263577319.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста