Лекция посвящена истории женщины, которую называют величайшей актрисой XX века — Фаине Раневской. У неё не было главных ролей, но она блистала в эпизодах так, что все внимание было приковано только к ней. «Жизнь проходит и не кланяется, как сердитая соседка». Но в этот вечер ты попробуешь остановить мгновенье, чтобы вспомнить, оценить и поблагодарить Раневскую за её талант. Со спикером найдёшь ответы на вопросы: — Как Фанни Фельдман превратилась в Фаину Раневскую — Почему жила «между хлебом и зрелищем» — Что за мальчик появился в её судьбе на склоне лет — Какую свою роль отчаянно не любила Спикер: Светлана Тарасова — лектор, журналист, экскурсовод, организатор арт-завтраков и арт-девичников. В стоимость входят: — Основное блюдо; — Десерт; — Бокал вина или чай/кофе; — Репортажная съемка. Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. Проект призван разбавить бесконечный поток информации качественным, полезным и интересным контентом. Действует скидка на покупку билетов для компании от 5 человек — пиши организатору по номеру +79263577319.