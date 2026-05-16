Атмосферный бранч , где стирается грань между прошлым и настоящим. Не просто узнаешь о творчестве Михаила Врубеля, а войдёшь в его мир — тревожный, гениальный и одержимый демоном. Это путешествие в сознание художника, где миф становится реальностью, а живопись говорит голосами поэзии и музыки. В фокусе лекции — загадка: болезненный бред или гениальное прозрение стояло за странной эстетикой и безумной техникой Врубеля? Маршрут погружения: • Проникновение в замысел. Искусствовед Натали Лавренова проведет тебя по лабиринтам демонической трилогии — от «Демона сидящего» к «Поверженному». Ты увидишь, как менялся не только образ, но и сам художник, его связь с собственным творением. • Голоса из прошлого. Чтобы понять внутренний мир Врубеля, будут читать его личные письма и воспоминания современников. Эти тексты, озвученные лектором, станут живым свидетельством его метаний и поисков. • Поэзия как ключ. Обратятся к поэме Лермонтова «Демон». Звучащие на лекции отрывки покажут, какие именно строки нашли зримое воплощение на полотнах мастера, рождая диалог двух гениев. • Саундтрек эпохи. Ты услышишь записи оперных партий в исполнении Надежды Забелы-Врубель — музы, жены и вечной вдохновительницы художника. Её голос — это звучащая душа той вселенной, что Врубель создавал красками. Эта встреча — попытка реконструкции. Соберут пазл из красок, слов и нот, чтобы приблизиться к разгадке феномена Врубеля и почувствовать дыхание его властного, страдающего и величавого Демона. Спикер: Полина Касперович — Натали Лавренова — искусствовед, коллекционер современного искусства, основатель и ведущая онлайн лектория, приглашенный преподаватель в ведущие ВУЗы Москвы. В стоимость входит: — увлекательное путешествие в мир художника; — основное блюдо; — десерт; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съемка.