«Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино и беседовать о литературе, а вечером дамы» Проект Культограм приглашает тебя узнать истории о дамах в жизни гениального писателя А. П. Чехова. В очень лёгкой интересной форме и не без юмора, конечно, ты узнаешь истории о великой любви и мелких влюблённостях, о коротких страстных интрижках и длительных романах в эпистолярном жанре. А также услышишь ответы на вопросы: — Как и каким образом личные отношения с женщинами отражались на литературном творчестве писателя? — Чего боялся Антон Павлович в отношениях с женщинами? — Сколько их было? — Какие типажи выбирал? — Когда и на ком всё-таки женился и был ли счастлив? Интересно будет всем без исключения, ведь сам Антон Павлович говорил : Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют» Спикер: Снежана Косарецкая — историк, педагог, гид, организатор авторских культурных туров. В стоимость входит: — увлекательное погружение в мир Чехова; — основное блюдо; — десерт в стилистике вечера; — бокал вина или чай/кофе; — репортажная съёмка.