Лекция посвящена феномену «культа волка» в археологических культурах: рассматриваются письменные источники, «звериный стиль», а также костные остатки волка со следами неутилитарного (ритуального) использования. Кто рассказывает? Антон Владимирович Кочнев — кандидат исторических наук, биоархеолог, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УГИ УрФУ. Автор телеграм-канала «Тележенька с костями», популяризатор науки. Ожидается повышение стоимости билетов.