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Культ волка: оборотни и кости

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 16+

Про событие

Лекция посвящена феномену «культа волка» в археологических культурах: рассматриваются письменные источники, «звериный стиль», а также костные остатки волка со следами неутилитарного (ритуального) использования. Кто рассказывает? Антон Владимирович Кочнев — кандидат исторических наук, биоархеолог, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УГИ УрФУ. Автор телеграм-канала «Тележенька с костями», популяризатор науки. Ожидается повышение стоимости билетов.

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