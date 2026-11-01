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Мастер-классы
Еда
Про событие
Кулинарный мастер-класс от шеф-поваров Евгения Александрова (Bruno, Lucky Place) и Ивана Букалова (Технопарк). Шефы покажут, как готовить ресторанные завтраки дома с помощью техники Технопарка: за столом гости вместе с шефами приготовят четыре блюда. Это камерный гастрономический формат, где приглашенные шефы, домашние повара и фуд-артисты готовят вместе с гостями.
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